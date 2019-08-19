Официально: Коутиньо - игрок "Баварии"

"Бавария" в своих официальных соцсетях подтвердила переход полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Мюнхенский клуб не раскрывает детали сделки. Ранее сообщалось, что "ротен" арендовали звёздного бразильца на один год за 8,5 миллионов евро с опцией выкупа за 120 миллионов.

В новой команде хавбек будет играть под 10-м номером.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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