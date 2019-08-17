Официально: Коутиньо переходит в "Баварию"

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Официально: Коутиньо переходит в "Баварию"

"Бавария" на своём официальном сайте объявила о договорённости с "Барселоной" касательно перехода полузащитника Филиппе Коутиньо.

Клубы согласовали аренду звёздного бразильца до конца текущего сезона с опцией последующего выкупа.

Ожидается, что в ближайшие дни 27-летний хавбек прилетит в Мюнхен для прохождения медобследования и подписания контракта.

Коутиньо выступает за "Барсу" с января 2018 года, сыграл 76 матчей, забил 21 гол и сделал 11 ассистов.

Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" действует до 2023 года. Его рыночная стоимость - 90 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Интересный трансфер,но не думаю,что он нужен Баварии.

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