Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"

Эпопея с переходом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" официально завершилась.

Сегодня 25-летний бразилец подписал с "сине-гранатовыми" контракт сроком на пять с половиной лет. Заключение сделки между футболистом и каталонским грандом состоялось в рамках официального представления игрока.

Напомним, Коутиньо прибыл в "Барселону" с травмой. | soccernews.ru