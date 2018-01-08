Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"

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Официально: Коутиньо подписал контракт с "Барселоной"Эпопея с переходом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" официально завершилась.

Сегодня 25-летний бразилец подписал с "сине-гранатовыми" контракт сроком на пять с половиной лет. Заключение сделки между футболистом и каталонским грандом состоялось в рамках официального представления игрока.

Напомним, Коутиньо прибыл в "Барселону" с травмой. | soccernews.ru

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