Официально: Коваленко перешел в "Специю"

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Официально: Коваленко перешел в "Специю"Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен

Итальянская "Специя" взяла в аренду украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.

В арендном соглашении, как сообщалось ранее, предусмотрено право выкупа. "Аталанта" оставит за собой право обратного выкупа.

В прошедшем сезоне Коваленко сыграл 4 минуты за "Аталанту". Он перешел в клуб из Бергамо в январе 2021 года из донецкого "Шахтера".

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