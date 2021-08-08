Официально: Коваленко перешел в "Специю"
Фото: инстаграм "Специи"/Автор неизвестен
Итальянская "Специя" взяла в аренду украинского полузащитника "Аталанты" Виктора Коваленко.
В арендном соглашении, как сообщалось ранее, предусмотрено право выкупа. "Аталанта" оставит за собой право обратного выкупа.
В прошедшем сезоне Коваленко сыграл 4 минуты за "Аталанту". Он перешел в клуб из Бергамо в январе 2021 года из донецкого "Шахтера".
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