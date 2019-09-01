Официально: Крал перешел в "Спартак"

Игрок "Славии" Алекс Крал официально перешел в московский "Спартак". Об этом красно-белые сообщили в своем твиттере.

По данным источника, футболист заключил с клубом контракт до 2024 года.

Трансфер хавбека обошелся "Спартаку" в 9 млн евро + бонусы.

Крал выступает в "Славии" с зимы 2019 года. За клуб он сыграл в 29 матчах.

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