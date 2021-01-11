Официально: "Краснодар" купил защитника "Чайки"

"Чайка" на своём официальном сайте объявила о переходе в "Краснодар" левого защитника Лео Гогличидзе.

"Быки" выкупили своего воспитанника у клуба из Песчанокопского за 290 тысяч евро.

Контракт 23-летнего футболиста с "Краснодаром" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Гогличидзе выступал за "Чайку" с августа 2019 года, сыграл 39 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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