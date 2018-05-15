Официально: "Краснодар" подписал хавбека "Уфы"

"Краснодар" подписал полузащитника "Уфы" Дмитрия Стоцкого, информирует официальный сайт "быков".

28-летний хавбек уже прошел успешно медобследование в своем новом клубе, с которым он подписал контракт сроком до лета 2022-го года. Комментируя свой трансфер, Стоцкий сказал: "Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь "Краснодару" добиться лучшего результата в клубной истории".

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