Официально: "Краснодар" подпишет защитника сборной Сербии

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Официально: "Краснодар" подпишет защитника сборной Сербии"Краснодар" подпишет защитника бельгийского "Андерлехта" и сборной Сербии Уроша Спаича, информирует официальный твиттер "быков".

Так, в заявлении "черно-зеленых" сказано: "Футбольные клубы "Андерлехт" и "Краснодар" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича. После медицинского обследования игрок подпишет личный контракт".

Напомним, в "Краснодар" может перейти экс-лидер "Зенита". | soccernews.ru

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