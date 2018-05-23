Официально: "Краснодар" подпишет защитника сборной Сербии
"Краснодар" подпишет защитника бельгийского "Андерлехта" и сборной Сербии Уроша Спаича, информирует официальный твиттер "быков".
Так, в заявлении "черно-зеленых" сказано: "Футбольные клубы "Андерлехт" и "Краснодар" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича. После медицинского обследования игрок подпишет личный контракт".
Напомним, в "Краснодар" может перейти экс-лидер "Зенита". | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|30
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|Андерлехт
|30
|55
|3
|Шарлеруа
|30
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|Гент
|30
|50
|5
|Генк
|30
|44
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|Стандард Льеж
|30
|44
|7
|Кортрийк
|30
|42
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|Антверпен
|30
|41
|9
|Зульте-Варегем
|30
|37
|10
|Сент-Трюйден
|30
|37
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|Остенде
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|12
|Ред Стар Ваасланд
|30
|35
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|Локерен
|30
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|14
|Мукрон Перувелз
|30
|30
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|Эупен
|30
|27
|16
|Мехелен
|30
|27