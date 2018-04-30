Официально: "Краснодар" расстается с Лаборде

По окончанию текущего сезона полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде покинет клуб, информирует официальный твиттер "быков".

"Сегодня есть еще один весомый повод приехать на матч против "Локомотива". Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом", - сказано в заявлении "черно-зеленых".

В составе "Краснодара" 30-летний колумбиец забил 19 мячей в 116 матчах.

Напомним, Бышовец сделал прогноз на матч "Краснодара" с "Локомотивом". | soccernews.ru