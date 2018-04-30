Официально: "Краснодар" расстается с Лаборде

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Официально: "Краснодар" расстается с ЛабордеПо окончанию текущего сезона полузащитник "Краснодара" Рикардо Лаборде покинет клуб, информирует официальный твиттер "быков".

"Сегодня есть еще один весомый повод приехать на матч против "Локомотива". Мы провожаем полузащитника Рикардо Лаборде, у которого закончился контракт с нашим клубом", - сказано в заявлении "черно-зеленых".

В составе "Краснодара" 30-летний колумбиец забил 19 мячей в 116 матчах.

Напомним, Бышовец сделал прогноз на матч "Краснодара" с "Локомотивом". | soccernews.ru

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