Официально: "Краснодар" расстался с Шалимовым

"Краснодар" расстался со своим главным тренером Игорем Шалимовым, информирует официальный сайт "быков".

"Второго апреля 2018-го года руководством ФК "Краснодар" было принято решение об отставке с поста главного тренера команды Игоря Шалимова. Имя нового наставника "черно-зеленых" будет названо в ближайшие дни", - сказано в заявлении клуба.

Отметим, что за шесть туров до конца чемпионата "Краснодар" расположился на пятом месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 41 очко.

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