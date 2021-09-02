Официально: Крицюк - футболист "Зенита"
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
"Зенит" официально представил голкипера Станислава Крицюка, которого подписали "Жил Висенте".
Клуб из Санкт-Петербурга заключил с вратарем соглашение на 1 год с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер "Зенит" заплатит португальского клубу два миллиона евро. Отмечается, что еще два миллиона "Жил Висенте" может получить в качестве бонусов.
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