Официально: Крицюк - футболист "Зенита"

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

"Зенит" официально представил голкипера Станислава Крицюка, которого подписали "Жил Висенте".

Клуб из Санкт-Петербурга заключил с вратарем соглашение на 1 год с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее СМИ сообщали, что за этот трансфер "Зенит" заплатит португальского клубу два миллиона евро. Отмечается, что еще два миллиона "Жил Висенте" может получить в качестве бонусов.

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