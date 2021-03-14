Официально: Крис Уайлдер покинул пост главного тренера "Шеффилд Юнайтед"
На официальном сайте "Шеффилд Юнайтед" появилась информация об отставке Криса Уайлдера с поста главного тренера клуба.
В сообщении отмечается, что решение было обоюдным.
Уайлдер проработал в "Шеффилд Юнайтед" почти 5 лет. Он стал шестым наставником в истории клуба, который находился на тренерском мостике в более 200 матчах.
В сезоне 2018/2019 специалист смог вывести "клинков" из Чемпионшипа. Команда под его руководством на следующий год стала настоящим открытием в АПЛ. Однако текущий сезон не принес стабильности: после 28 сыгранных матчей "Шеффилд Юнайтед" идет на последнем, 20 месте, отставая от спасительной 17-й строчки на 12 очков.
Читать также: Уайлдер близок к уходу из "Шеффилд Юнайтед". Он вывел команду из третьего дивизиона в АПЛ | http://soccernews.ru
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|Эвертон
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|Ньюкасл Юнайтед
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|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
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|18