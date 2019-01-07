Официально: Кристоффер Ольссон стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" в своём официальном твиттере объявил о переходе полузащитника АИК Кристоффера Ольссона.

"В нашей семье ожидается пополнение! Шведский полузащитник Кристоффер Ольссон в скором времени станет игроком "Краснодара". Шведский АИК и "Краснодар" согласовали трансфер 23-летнего футболиста. Ольссон прибудет на сбор "горожан" в Марбелье, где и подпишет личный контракт" - говорится в публикации "быков" в микроблоге.

При этом детали трансфера стороны пока не раскрывают. Ранее сообщалось, что "Краснодар" заплатит за Ольссона 4,9 миллиона евро.

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