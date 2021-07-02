Официально: Кроос завершил карьеру в сборной Германии

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Официально: Кроос завершил карьеру в сборной Германии

Фото инстаграм Тони Крооса

Как и сообщалось ранее, полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил закончить международную карьеру.

31-летний футболист объяснил своё решение уйти из сборной Германии желанием сконцентрироваться на клубных делах и проводить больше времени с семьей.

Кроос защищал цвета "Бундестим" с 2010 года, сыграл 106 матчей, забил 17 голов и сделал 19 ассистов.

Хавбек является чемпионом мира 2014 года в составе немецкой сборной.

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