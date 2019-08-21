Официально: Круговой - игрок "Зенита"

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Официально: Круговой - игрок "Зенита"

"Зенит" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Уфы" Данила Кругового.

Сумма трансфера составила 1 миллион евро. 21-летний футболист заключил с "сине-бело-голубыми" пятилетний контракт.

По договорённости между клубами до конца сезона 2019/20 фулбек будет выступать за башкирскую команду на правах аренды.

Круговой является воспитанником "Зенита". В "Уфу" он перешёл в 2018 году, сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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