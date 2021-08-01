Официально: Крыховяк - футболист "Краснодара"

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

"Локомотив" и "Краснодар" договорились о переходе хавбека сборной Польши Гжегожа Крыховяка, сообщает официальный сайт "железнодорожников".

Московский клуб заявил, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование в "Краснодаре". После этого поляк подпишет соглашение с новым клубом.

В новом сезоне Крыховяк успел сыграть один матч за "Локо", в котором забил гол.

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