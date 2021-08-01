Официально: Крыховяк - футболист "Краснодара"
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Локомотив" и "Краснодар" договорились о переходе хавбека сборной Польши Гжегожа Крыховяка, сообщает официальный сайт "железнодорожников".
Московский клуб заявил, что в ближайшее время полузащитник пройдет медицинское обследование в "Краснодаре". После этого поляк подпишет соглашение с новым клубом.
В новом сезоне Крыховяк успел сыграть один матч за "Локо", в котором забил гол.
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