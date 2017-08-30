Официально: Крыховяк продолжит карьеру в АПЛ

Полузащитник французского ПСЖ Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в английском "Вест Бромвич Альбион", информирует официальный сайт "дроздов".

За свой новый клуб 27-летний хавбек будет выступать до лета следующего года на правах аренды. В "Вест Бромвиче" поляк будет выступать с номером "20" на спине.

Напомним, ПСЖ арендует Мбаппе. | soccernews.ru