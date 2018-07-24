Официально: Крыховяк стал игроком "Локомотива"

Полузащитник ПСЖ Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в московском "Локомотиве", информирует российский клуб в своем инстаграме. В новой команде 28-летний хавбек будет выступать под номером "7".

Напомним, стали известный финансовые условия перехода Крыховяка в "Локомотив". | soccernews.ru