Официально: Куат - новый игрок "Химок"

Капитан сборной Казахстана Исламбек Куат перешёл в "Химки", сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист перебрался в подмосковную команду из "Оренбурга" на правах свободного агента.

Полузащитник успешно прошёл медицинское обследование, после чего заключил контракт до конца этого сезона.

Затем Куат отправился на первую тренировку в составе "Химок".

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