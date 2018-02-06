Официально: Куман утвержден на посту наставника сборной Голландии

Теги нидерландырональд куман

Официально: Куман утвержден на посту наставника сборной Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии назначен Рональд Куман, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Специалист подписал контракт до лета 2022 года. Таким образом он будет руководить командой в отборочных циклах к Чемпионату Европы-2020 и Чемпионату Мира-2022.

54-летний Куман ранее работал с "Витессом", "Аяксом", "Бенфикой", ПСВ, "Валенсией", АЗ, "Фейеноордом", "Саутгемптоном" и "Эвертоном". Трехкратный чемпион Голландии, обладатель Кубка Голландии, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Голландии, обладатель Кубка Португалии.

Не пропустите: Куман возглавит сборную Голландии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСВ 21 55
2 Аякс 21 48
3 АЗ 21 43
4 Фейеноорд 21 36
5 Зволле 21 36
6 Витесс 21 34
7 Утрехт 21 32
8 Херенвен 21 30
9 ВВВ Венло 21 29
10 АДО Ден Хааг 21 28
11 Эксельсиор 21 25
12 Хераклес 21 24
13 Гронинген 21 22
14 Виллем II 21 17
15 Твенте 21 16
16 НАК Бреда 21 16
17 Рода ЮК 21 16
18 Спарта Роттердам 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов