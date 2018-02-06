Официально: Куман утвержден на посту наставника сборной Голландии

Новым главным тренером сборной Голландии назначен Рональд Куман, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.

Специалист подписал контракт до лета 2022 года. Таким образом он будет руководить командой в отборочных циклах к Чемпионату Европы-2020 и Чемпионату Мира-2022.

54-летний Куман ранее работал с "Витессом", "Аяксом", "Бенфикой", ПСВ, "Валенсией", АЗ, "Фейеноордом", "Саутгемптоном" и "Эвертоном". Трехкратный чемпион Голландии, обладатель Кубка Голландии, обладатель Кубка Испании, обладатель Суперкубка Голландии, обладатель Кубка Португалии.

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