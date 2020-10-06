Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"

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Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"

Полузащитник Далер Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за "Зенит" 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Карелию", "Нефтехимик" и "Ахмат". За сборную России сыграл 23 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России.

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