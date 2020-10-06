Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"

Полузащитник Далер Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.

Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените»!



Новое соглашение с полузащитником действует до конца сезона-2022/23.



Другие подробности: https://t.co/vblhKRSPiS pic.twitter.com/eQrsAzg0u2 — ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за "Зенит" 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Карелию", "Нефтехимик" и "Ахмат". За сборную России сыграл 23 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России.

Не пропустите: Медведев высказался о переходе в "Зенит" хавбека Вендела из "Спортинга"| http://soccernews.ru