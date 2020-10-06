Официально: Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом"
Полузащитник Далер Кузяев подписал новый контракт с "Зенитом". Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение игрока рассчитано до лета 2023 года.
Далер Кузяев продолжит карьеру в «Зените»!— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) October 6, 2020
Новое соглашение с полузащитником действует до конца сезона-2022/23.
Другие подробности: https://t.co/vblhKRSPiS pic.twitter.com/eQrsAzg0u2
27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за "Зенит" 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Карелию", "Нефтехимик" и "Ахмат". За сборную России сыграл 23 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России.
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