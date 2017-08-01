Официально: Кьяер переходит в "Севилью"

Защитник "Фенербахче" Симон Кьяер продолжит карьеру в "Севилье", информирует официальный сайт андалусийского клуба.

28-летнему датчанину осталось пройти медицинское обследование, после чего он подпишет контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

По некоторым данным, "Севилья" заплатит за Кьяера 13 миллионов евро.

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