Официально: Лаксальт - игрок "Динамо"

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Официально: Лаксальт - игрок "Динамо"Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Уругвайский футболист "Милана" Диего Лаксальт продолжит карьеру в московском "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что с защитником подписан контракт на три года, который включает в себя пункт о возможном продлении еще на один сезон.

Ранее в СМИ писали о том, что оклад 28-летнего уругвайца в "Динамо" будет равняться 2,5 миллионов евро в год, а "Милан", в свою очередь, получит 3,5 миллиона евро за переход игрока.

Прошедший сезон футболист отыграл в "Селтике" на правах аренды. Он принял участия в 17 играх первенства Шотландии.

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