Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

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Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

"Барселона" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Севильи" Клемана Лангле.

Сумма трансфера составила 35,9 миллионов евро. 23-летний француз заключил с каталонским клубом контракт до лета 2023 года. В договоре прописана сумма отступных в размере 300 миллионов евро.

Лангле выступал за "Севилью" с 2017 года, сыграл 73 матча и забил 4 гола. 

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