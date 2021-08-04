Официально: Леон Бэйли - футболист "Астон Виллы"

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Официально: Леон Бэйли - футболист "Астон Виллы"Фото: инстаграм Бэйли/Автор неизвестен

Вингер сборной Ямайки Леон Бэйли перешел из "Байера" в "Астон Виллу", сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист успешно прошел медицинского обследование и подписал контракт до 2025 года.

Сумма сделки составила 35 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Бэйли сыграл 30 матчей в Бундеслиге, в которых забил 9 голов и отдал 8 голевых передач.

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