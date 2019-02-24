Официально: "Лестер" уволил Пюэля

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Официально: "Лестер" уволил Пюэля

"Лестер" уволил главного тренера команды Клода Пюэля.

Терпение руководства лопнуло после вчерашнего разгромного поражения от "Кристал Пэлас" (1:4). Клуб также покинул ассистент Пюэля Джеки Бонневэй.

Отмечается, что к ближайшим играм команду будут готовить Майк Стоуэлл и Адам Сэдлер.

Пюэль работал в "Лестере" с октября 2017 года. После 27 туров "лисы" идут на 12-м месте в АПЛ.

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