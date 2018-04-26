Официально: летом "Шальке" потеряет бесплатно еще одного своего ключевого игрока

Гельзенкирхенский "Шальке" официально подтвердил информацию, что ближайшим летом полузащитник команды Макс Майер сменит клубную прописку.

Таким образом, "кобальтовые" больше не будут предпринимать попыток продлить контракт с своим 22-летним хавбеком, который по окончанию текущего сезона получит статус свободного агента.

Главным претендентом на Майера называется ПСЖ.

Напомним, также летом "Шальке" в статусе свободного агента покинет Леон Горетцка, уже подписавший контракт с мюнхенской "Баварией".

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