Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок

2 Теги лига чемпионов уефалига европы уефауефакоронавирус

Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок

УЕФА приостановила розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Все матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. Среди прочего это четыре ответных игры 1/8 финала ЛЧ, а также шесть ответных поединков 1/8 финала ЛЕ.

Причина столь радикальных мер - эпидемия коронавируса, охватившая многие страны континента.

Когда еврокубковые турниры возобновятся, пока неизвестно. УЕФА сообщит об этом дополнительно.

Не пропустите: Клубы АПЛ недовольны действиями лиги в ситуации с коронавирусом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

shishkindenisuav

ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?! Удовлетвори свою женщину на все 100%. После первого приема секс стал в разы дольше, спермы больше, выносливые и стояк каменный. Ощущения просто супер у обоих! Вот почитайте как я этого добился ---- https://cuz.su/mens

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Плюс есть - Ливерпуль - последний победитель ЛЧ!Хе-хе...

Ответить

главное

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"

Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов