Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок

УЕФА приостановила розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2019/20, сообщает официальный сайт организации.

Все матчи, запланированные на следующую неделю, не состоятся. Среди прочего это четыре ответных игры 1/8 финала ЛЧ, а также шесть ответных поединков 1/8 финала ЛЕ.

Причина столь радикальных мер - эпидемия коронавируса, охватившая многие страны континента.

Когда еврокубковые турниры возобновятся, пока неизвестно. УЕФА сообщит об этом дополнительно.

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