Официально: Лихтштайнер - игрок "Арсенала"

Защитник "Ювентуса" Штефан Лихтштайнер стал игроком "Арсенала".

Как сообщает официальный сайт клуба, 34-летний игрок подписал с "канонирами" соглашение до лета 2019 года. Отметим, что Лихтштайнер перебрался в "Арсенал" в качестве свободного агента.

Лихтштайнер выступал за "Ювентус" с 2011 года. За это время он провел 258 матчей, в которых забил 15 голов.

Стоит отметить, что это первый трансфер "Арсенала" при Унаи Эмери.

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