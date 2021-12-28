Официально: "Лион" дисквалифицировали из Кубка Франции

Во Франции приняли решение по санкциям в отношении "Лиона" и "Парижа", чей матч в рамках 1/32 финала Кубка страны был сорван.

Напомним, что после первого тайма произошла массовая потасовка между фанатами обеих команд, которая с трибун переместилась на поле. В итоге было принято решение досрочно закончить игру.

За произошедшее и "Лион", и "Париж" исключены из турнира. Таким образом, "Ницца" автоматически вышла в 1/8 финала.

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