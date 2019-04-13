Официально: "Лион" сменит тренера по окончании сезона
По окончании текущего сезона главный тренер "Лиона" Бруно Женезио покинет свой пост.
О своём решении 52-летний специалист объявил лично в ходе сегодняшней пресс-конференции.
"Я сталкиваюсь с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. В следующем сезоне я не буду тренировать "Лион". Всё это было решено в интересах команды. Надеюсь, это приведёт к улучшению положения "Лиона" в оставшейся части сезона. Надеюсь, мы сможем претендовать на путёвку в Лигу Чемпионов", - сказал пока ещё наставник "ткачей".
Женезио возглавляет "Лион" с декабря 2015 года. Его преемником может стать португалец Жозе Моуринью.
По итогам 32 туров команда занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.
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Футбол на Туманном Альбионе: 27 британских аутсайдеров, которые нашумели в еврокубках. Часть 1
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|31
|50
|5
|Марсель
|31
|48
|6
|Реймс
|31
|47
|7
|Ницца
|31
|47
|8
|Монпелье
|31
|45
|9
|Страсбур
|31
|43
|10
|Ним
|31
|43
|11
|Ренн
|31
|42
|12
|Анжер
|31
|38
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|31
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Амьен
|32
|32
|17
|Монако
|31
|31
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|ФК Кан
|31
|23
|20
|Генгам
|31
|23