Официально: "Лион" сменит тренера по окончании сезона

Теги лионбруно женезио

Официально: "Лион" сменит тренера по окончании сезона

По окончании текущего сезона главный тренер "Лиона" Бруно Женезио покинет свой пост.

О своём решении 52-летний специалист объявил лично в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Я сталкиваюсь с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. В следующем сезоне я не буду тренировать "Лион". Всё это было решено в интересах команды. Надеюсь, это приведёт к улучшению положения "Лиона" в оставшейся части сезона. Надеюсь, мы сможем претендовать на путёвку в Лигу Чемпионов", - сказал пока ещё наставник "ткачей".

Женезио возглавляет "Лион" с декабря 2015 года. Его преемником может стать португалец Жозе Моуринью.

По итогам 32 туров команда занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

Не пропустите: "Нант" переиграл "Лион" в матче 32-го тура Лиги 1. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

"Ювентус" проиграл СПАЛу и упустил возможность досрочно стать чемпионом Италии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 30 81
2 Лилль Лилль 31 61
3 Лион Лион 32 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 31 50
5 Марсель Марсель 31 48
6 Реймс Реймс 31 47
7 Ницца Ницца 31 47
8 Монпелье Монпелье 31 45
9 Страсбур Страсбур 31 43
10 Ним Ним 31 43
11 Ренн Ренн 31 42
12 Анжер Анжер 31 38
13 Бордо Бордо 31 38
14 Тулуза Тулуза 31 35
15 Нант Нант 31 34
16 Амьен Амьен 32 32
17 Монако Монако 31 31
18 Дижон Дижон 32 25
19 ФК Кан ФК Кан 31 23
20 Генгам Генгам 31 23
Полная таблица

топ-5 тегов