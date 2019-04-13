Официально: "Лион" сменит тренера по окончании сезона

По окончании текущего сезона главный тренер "Лиона" Бруно Женезио покинет свой пост.

О своём решении 52-летний специалист объявил лично в ходе сегодняшней пресс-конференции.

"Я сталкиваюсь с негативным отношением в клубе. Это плохо сказывается на игроках. В следующем сезоне я не буду тренировать "Лион". Всё это было решено в интересах команды. Надеюсь, это приведёт к улучшению положения "Лиона" в оставшейся части сезона. Надеюсь, мы сможем претендовать на путёвку в Лигу Чемпионов", - сказал пока ещё наставник "ткачей".

Женезио возглавляет "Лион" с декабря 2015 года. Его преемником может стать португалец Жозе Моуринью.

По итогам 32 туров команда занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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