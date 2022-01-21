Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"
Фото сайт "Рубина"
Казанский "Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе нападающего "Локомотива" Виталия Лисаковича.
Сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро. 23-летний футболист заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
Белорусский форвард выступал за "Локомотив" с августа 2020 года. Тогда его купили за 1,5 миллиона евро.
В составе "железнодорожников" Лисакович сыграл 53 матча, забил 5 голов и сделал 7 ассистов.
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