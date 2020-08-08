Официально: Лисакович перешёл в "Локомотив"

Московский "Локомотив" объявил о трансфере форварда солигорского "Шахтёра" Виталия Лисаковича.

Сумма сделки неизвестна. Рыночная стоимость белоруса - 800 тысяч евро.

22-летний игрок заключил с "железнодорожниками" контракт на четыре сезона.

За "Локомотив" Лисакович будет выступать под 88-м номером.

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