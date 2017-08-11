Официально: "Ливерпуль" не продаст Коутиньо этим летом

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо останется в команде, сообщает официальный сайт клуба.

"Наша окончательная позиция по Коутиньо состоит в том, что мы не будем принимать и рассматривать предложения о его продаже. Он остается игроком "Ливерпуля", - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что купить 25-летнего Коутиньо хотела "Барселона", которая предлагала за него порядка 100 миллионов евро.

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