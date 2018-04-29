Официально: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Фирмино

Бразильский нападающий Роберто Фирмино подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

26-летний Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, провел за клуб 138 матчей и забил 50 голов. Ранее играл за "Фигейренсе" и "Хоффенхайм". За сборную Бразилии сыграл 19 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

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