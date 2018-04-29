Официально: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Фирмино

Теги ливерпульроберто фирмино

Официально: "Ливерпуль" объявил о продлении контракта с Фирмино

Бразильский нападающий Роберто Фирмино подписал новый контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

26-летний Фирмино выступает за "Ливерпуль" с 2015 года, провел за клуб 138 матчей и забил 50 голов. Ранее играл за "Фигейренсе" и "Хоффенхайм". За сборную Бразилии сыграл 19 матчей и забил 5 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.

Не пропустите: Джеррард согласился возглавить шотландский топ-клуб. | http://soccernews.ru

комментарии
Zach

Оринтировчная 50кк) С современными трансферами как минимуи 150кк)А так красавчик. #MakeLiverpoolGreatAgain

Ответить
Пьянь

Летом трансфермакт наверняка пересчитает в сторону увеличения.

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Решающий матч сезона: "Локомотив" жаждет оформить чемпионство в Краснодаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 35 93
2 Манчестер Юнайтед 34 74
3 Ливерпуль 36 72
4 Тоттенхэм 34 68
5 Челси 35 66
6 Арсенал Лондон 34 57
7 Бернли 36 54
8 Эвертон 36 48
9 Лестер Сити 35 44
10 Ньюкасл Юнайтед 35 41
11 Кристал Пэлас 36 38
12 Борнмут 36 38
13 Уотфорд 35 38
14 Брайтон & Хоув Альбион 35 37
15 Вест Хэм Юнайтед 35 35
16 Хаддерсфилд Таун 35 35
17 Суонси Сити 35 33
18 Саутгемптон 35 32
19 Сток Сити 36 30
20 Вест Бромвич Альбион 36 28
Полная таблица

топ-5 тегов