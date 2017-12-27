Официально: "Ливерпуль" подписал первого зимнего новичка стоимостью 85 миллионов евро

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Официально: "Ливерпуль" подписал первого зимнего новичка стоимостью 85 миллионов евро"Ливерпуль" подписал защитника "Саутгемптона" Вирджила Ван Дейка. За 26-летнего бека "святых" "красные" заплатят 85 миллионов евро, что станет мировым рекордом для игрока обороны.

В официальном заявлении мерсисайдского клуба сказано следующее: "Футбольный клуб "Ливерпуль" может подтвердить, что он достиг соглашения с "Саутгемптоном" о переходе Вирджила ван Дейка. "Красные" договорились о сделке с клубом из южного побережья и самим игроком. 26-летний защитник переберется на "Энфилд" с открытием трансферного окна - 1-го января 2018-го года. В "Ливерпуле" игрок сборной Голландии будет выступать под номером 4".

Напомним, Коутиньо провел 200 матч за "Ливерпуль". | soccernews.ru

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