Официально: "Ливерпуль" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон

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Официально: "Ливерпуль" представил третий комплект игровой формы на следующий сезон"Ливерпуль" официально представил третий комплект своей игровой формы на следующий сезон. Выполнена она будет в белом цвете.

Напомним, "Ливерпуль" вернулся к вопросу усиления вратарской позиции. | soccernews.ru

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