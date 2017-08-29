Официально: "Ливерпуль" согласовал трансфер Наби Кейта

"Ливерпуль" согласовал с "РБ Лейпциг" переход полузащитника Наби Кейта, переговоры по которому шли на протяжении нескольких месяцев.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдцев, Кейта присоединится к "Ливерпулю" в следующем сезоне, а точнее - 1 июля 2018 года.

Сумма сделки пока не разглашается. Ожидается, что за игрока сборной Гвинеи "красные" заплатят порядка 60-70 миллионов евро.

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