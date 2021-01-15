Официально: "Локомотив" договорился о покупке защитника "Бордо"

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Официально: "Локомотив" договорился о покупке защитника "Бордо"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о согласовании трансфера центрального защитника "Бордо" Пабло Насименто.

"Железнодорожники" подтвердили, что заключат с 29-летним футболистом долгосрочный контракт, если он сегодня в Барселоне успешно пройдёт медосмотр.

Ожидается, что за бразильца клуб заплатит 2,5 миллиона евро.

Пабло выступал за "Бордо" с августа 2015 года, сыграл 113 матчей, забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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