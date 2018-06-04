Официально: "Локомотив" продлил контракт с Фарфаном

Московский "Локомотив" продлил контракт со своим вингером Джефферсоном Фарфаном, информирует официальный сайт "железнодорожников".

"ФК "Локомотив" продлил контракт с Джефферсоном Фарфаном. Новое соглашение рассчитано на два года. Стороны подставили подписи под новым контрактом в расположении сборной Перу, где Джефферсон готовится к Чемпионату Мира", - сказано в сообщении клуба.

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