Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем
Фото сайт "Локомотива"
Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Марко Николичем.
Предыдущий контракт между сторонами истекал в июне 2022 года, новый будет рассчитан до лета 2024-го.
Ранее стало известно, что после продления договора годичный оклад сербского наставника вырастет до 1,8 миллиона евро.
Николич возглавляет "Локомотив" с мая 2020 года и уже выиграл с командой дебютный трофей - Кубок России.
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