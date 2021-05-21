Официально: "Локомотив" продлил контракт с Николичем

Фото сайт "Локомотива"

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с главным тренером команды Марко Николичем.

Предыдущий контракт между сторонами истекал в июне 2022 года, новый будет рассчитан до лета 2024-го.

Ранее стало известно, что после продления договора годичный оклад сербского наставника вырастет до 1,8 миллиона евро.

Николич возглавляет "Локомотив" с мая 2020 года и уже выиграл с командой дебютный трофей - Кубок России.

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