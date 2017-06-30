Официально: "Локомотив" выкупил Кверквелию

Московский "Локомотив" на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника "Рубина" Соломона Кверквелии.

25-летний футболист заключил с "железнодорожниками" контракт до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что столичный клуб заплатит за грузина 2,5 миллиона евро.

Напомним, что Кверквелия выступал за "Локомотив" на правах аренды во второй половине минувшего сезона, в его активе 15 матчей во всех турнирах. | http://soccernews.ru