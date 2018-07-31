Официально: "Локомотив" закрыл трансфер чемпиона мира

Теги локомотив москвабенедикт хеведесшальке

Официально: "Локомотив" закрыл трансфер чемпиона мираМосковский "Локомотив" закрыл трансфер защитника гельзенкирхенского "Шальке" Бенедикта Хеведеса, информирует официальный сайт клуба. 

С 30-летним центрбеком "железнодорожники" подписали контракт сроком на четыре года. Его трансфер обошелся чемпиону России в 4 миллиона евро.

Прошлый сезон Хеведес провел на правах аренды в туринском "Ювентусе". В составе сборной Геомании стал чемпионом мира в 2014 году .

Напомним, Геркус намекнул на скорый трансфер Хеведеса. | soccernews.ru

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