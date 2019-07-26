Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

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Официально: Ломовицкий перешёл из "Спартака" в "Арсенал"

Тульский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Спартака" Александра Ломовицкого.

21-летний футболист присоединился к "канонирам" на правах аренды, которая рассчитана до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что у туляков не будет права выкупа игрока по окончании следующего сезона.

Ломовицкий - воспитанник "Спартака". За основную команду "красно-белых" дебютировал в июле 2018 года. С тех пор он провёл 25 матчей и сделал 1 ассист.

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