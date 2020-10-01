Официально: Ломовицкий вернулся из "Химок" в "Спартак"
"Химки" на своём официальном сайте объявили о возвращении в "Спартак" полузащитника Александра Ломовицкого.
22-летний футболист с августа выступал за подмосковную команду на правах аренды, однако решил сейчас расторгнуть соглашение.
С высокой долей вероятности воспитанник "красно-белых" отправится до конца сезона в тульский "Арсенал".
В составе "Химок" Ломовицкий забил 2 гола в 8 матчах.
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