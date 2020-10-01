Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"

Теги арсенал тулаалександр ломовицкийспартак москва

Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"Тульский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого.

Арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года. Футболист будет выступать в тульской команде под 27-м номером.

"Николай, добро пожаловать в "Арсенал"!" - написала пресс-служба клуба.

Напомним, прошлый сезон футболист провел в аренде в "Химках", в составе которых Ломовицкий забил 2 гола в 8 матчах.

Не пропустите: Резиуан Мирзов перейдет в "Химки". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Денис Глушаков стал игроком "Химок"

Денис Глушаков стал игроком "Химок"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов