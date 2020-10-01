Официально: Ломовицкий вернулся в тульский "Арсенал"

Тульский "Арсенал" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Ломовицкого.

Арендное соглашение игрока рассчитано до лета 2021 года. Футболист будет выступать в тульской команде под 27-м номером.

"Николай, добро пожаловать в "Арсенал"!" - написала пресс-служба клуба.

С возвращением в «Арсенал», Александр!



22-летний полузащитник Александр Ломовицкий снова стал игроком красно-желтой команды.



Арендное соглашение полузащитника с ПФК «Арсенал» рассчитано до окончания сезона-2020/21. Александр будет выступать под №27. pic.twitter.com/1mSNBqf7SL — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 1, 2020

Напомним, прошлый сезон футболист провел в аренде в "Химках", в составе которых Ломовицкий забил 2 гола в 8 матчах.

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