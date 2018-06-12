Официально: Лопетеги – новый главный тренер "Реала"

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Официально: Лопетеги – новый главный тренер "Реала"

Новым главным тренером мадридского "Реала" назначен Хулен Лопетеги, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал контракт с королевским клубом до лета 2021 года.

В данный момент Лопетеги возглавляет сборную Испании, поэтому приступит к работе с "Реалом" после окончания Чемпионата Мира-2018.

51-летний Лопетеги ранее тренировал "Райо Вальекано", вторую команду "Реала", юношескую и молодежную сборные Испании и "Порту". Под его руководством испанские юноши и молодежка становились чемпионами Европы.

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