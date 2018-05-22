Официально: Лопетеги продлил контракт с Испанской федерацией футбола

Теги хулен лопетегииспания

Официально: Лопетеги продлил контракт с Испанской федерацией футболаКоролевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером национальной сборной Хуленом Лопетеги.

Новое соглашение, подписанное сторонами, рассчитано до лета 2020-го года - когда завершится 16-й Чемпионат Европы. Решение о пролонгации сотрудничества с 51-летним специалистом руководство главной футбольной организации Испании приняло единогласно.

Напомним, сборная Испании начнет подготовку к Чемпионату Мира в усеченном составе. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

"Ювентус" побеждает, Буффон уезжает, "Наполи" ставит рекорд: Итоги сезона Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов