Официально: Лопетеги продлил контракт с Испанской федерацией футбола

Королевская испанская футбольная федерация продлила контракт с главным тренером национальной сборной Хуленом Лопетеги.

Новое соглашение, подписанное сторонами, рассчитано до лета 2020-го года - когда завершится 16-й Чемпионат Европы. Решение о пролонгации сотрудничества с 51-летним специалистом руководство главной футбольной организации Испании приняло единогласно.

Напомним, сборная Испании начнет подготовку к Чемпионату Мира в усеченном составе. | soccernews.ru