Официально: Лопетеги уволен с поста тренера сборной Испании

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Официально: Лопетеги уволен с поста тренера сборной Испании

Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что Хулен Лопетеги был уволен с поста тренера сборной.

"Мы были вынуждены отказаться от услуг Лопетеги. Желаем ему всего наилучшего и удачи. Все сотрудники сборной Испании должны четко понимать, что есть общепринятые формы поведения.

Я не чувствую себя преданным. Проблема в том, что все дела с "Реалом" велись в обход Федерации футбола Испании. Мы не можем оставлять это без внимания. Лопетеги - неоспоримый профессионал. Но дела нужно вести в соответствии с правилами" - сказал Рубиалес.

Кто будет руководить сборной на ЧМ-2018 пока неизвестно.

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