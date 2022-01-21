Официально: Льорис продлил контракт с "Тоттенхэмом"

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Официально: Льорис продлил контракт с "Тоттенхэмом"

Фото инстаграм "Тоттенхэма"

Лондонский "Тоттенхэм" на своём официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с вратарем Уго Льорисом.

Как и сообщалось ранее, стороны продлили контракт до 30 июня 2024 года.

Напомним, что предыдущий договор француза со "шпорами" истекал ближайшим летом.

В текущем сезоне 35-летний Льорис пропустил 27 голов в 22 матчах в составе "Тоттенхэма".

Не пропустите: "Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны". | http://soccernews.ru
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